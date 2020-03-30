Ухань, Китай, , 05:05 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного случая заражения коронавирусом не выявлено в китайской провинции Хубэй, которая некогда была эпицентром эпидемии, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного нового заразившегося в провинции, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. При этом, четыре человека скончались от болезни. Все смерти приходятся на Ухань, столицу региона. Ни одного нового случая подозрения на заражение также не выявлено в Хубэе.

Всего в провинции 317 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению за прошедшие сутки. Среди 1733 человек, которые продолжают получать лечение в госпиталях, 427 все еще находятся в тяжелом состоянии и еще 174 — в критическом.

Отметим, что за все время эпидемии нового коронавируса, в Хубэе было выявлено 67 801 заразившихся COVID-19, включая 50 006 заразившихся в столице региона городе Ухане.