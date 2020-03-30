Курган, , 04:47 — REGNUM По данным Роспотребнадзора по Курганской области 18 жителей региона, прибывших из зарубежных поездок, не соблюдают карантин. О начале проверок подкарантинных по COVID-19 сообщил в своих пабликах в социальных сетях глава Зауралья Вадим Шумков.

«Оставайтесь дома. Оставайтесь людьми» Vk.com/shumkov_vadim

«Вирус, как правило, проявляется в первые 1−2 недели. Потому критично важно, чтобы в это время человек, прибывший в наш регион из района пандемии, находился дома, не распространяя угрозу», — пояснил Вадим Шумков необходимость карантинных мероприятий Вадим Шумков.

Глава региона пеняет на несознательность земляков.

«Одни рвутся распродать залежалый товар, убеждая, что он тоже относится к товарам первой необходимости. Другие, добиваясь внепланового отпуска, устраивают флэшмоб из жалоб на руководство своих предприятий с опасным производством. Не учитывая, что остановка деятельности таких предприятий может привести к необратимым последствиям», — отметил глава Зауралья.

Губернатор Курганской области вновь обратился к землякам с просьбой провести карантинные каникулы с 30 по 5 апреля дома.

«Мы сейчас познаёмся как общество во всех смыслах. Оставайтесь дома. Оставайтесь людьми. Берегите себя и своих близких», — подытожил свой призыв глава Зауралья.