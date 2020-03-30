Пекин, , 04:47 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, из которых 30 — «импортные», сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, единственный внутренний случай заражения приходится на провинцию Ганьсу. Четыре человека скончались от эпидемии за прошедшие сутки, а также выявлено еще 17 случаев подозрения на коронавирус. Все умершие приходятся на столицу провинции Хубэй город Ухань.

Кроме того, за прошедшие сутки 322 человека покинули госпитали по всей стране в связи с выздоровлением от коронавируса. Число тяжелых случаев снизилось на 109 до 633. Общее число «импортных» случаев заражение достигло 723, однако пока смертей не зарегистрировано. В тяжелом состоянии находится 19 человек.

На текущий момент в Китае зарегистрировано в общей сложности 81 470 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, включая 2396 человек, которые в настоящее время проходят лечение в госпиталях. Еще 75 770 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, скончалось 3304 человека.