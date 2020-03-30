Хабаровск, , 04:37 — REGNUM По состоянию на утро 30 марта диагноз COVID-19 подтвержден у 7 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

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Из этих 7: 1 пациент в стабильно тяжелом состоянии, 2 в состоянии средней тяжести, всего в отделении интенсивной терапии 5 человек.

В изоляторе находятся 13 человек из числа близких контактов инфицированных. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, городская больница №10 в Хабаровске переформатирована в краевой инфекционный госпиталь, который оснащен всем необходимым.