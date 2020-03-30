Находка, Приморский край, , 04:36 — REGNUM После ликвидации разлива мазута на котельной вблизи озера Солёное в Находке прилегающая территория будет благоустроена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Об этом заявил во время осмотра места техногенной аварии губернатор Приморья Олег Кожемяко. В настоящее время работами по очистке озера Солёное занимается несколько десятков человек, различная спецтехника, в том числе машина для откачки из воды нефтепродуктов.

«Из озера и откачиваем, и вычерпываем мазут экскаватором, затем сливаем в ёмкости и выпариваем, уже собрано 390 тонн мазута», — рассказал руководитель «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье спецтехника приступила к уборке нефтепродуктов на месте техногенной аварии.