Хабаровск, 30 марта 2020, 04:34 — REGNUM Хабаровский минздрав опубликовал фоторепортаж о Хабаровском краевом инфекционном госпитале, в котором находятся на излечении и в изоляции больные COVID-19 и граждане, у которых заболевание под вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Фотографии ведомство опубликовало на различных площадках, в том числе и в своём аккаунте в Instagram. В комментариях жители региона пишут слова благодарности врачам, медсестрам и санитаркам за их труд и желают скорейшего выздоровления пациентам.
«В краевой инфекционный госпиталь превратилась сейчас КГБУЗ ГКБ №10. Именно сюда сейчас доставляют больных с выявленным диагнозом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию: пациентов с внебольничными пневмониями, лиц, прибывших из заграничных поездок с признаками респираторной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Многокорпусная система госпиталя позволила развернуть здесь, помимо инфекционного госпиталя, изолятор, где размещаются здоровые люди из числа контактировавших с заболевшими. При первых же признаках заболевания они переводятся в инфекционное отделение.
Врачи быстро перестроились на новый режим работы. Заведующие отделениями теперь — руководители госпиталей.
В минздраве края также заверили: краевой инфекционный госпиталь в полном объёме оснащен аппаратами ИВЛ и прочим необходимым оборудованием. В случае необходимости дополнительная аппаратура может быть передана из других лечебных учреждений.
Коллектив госпиталя призвал всех жителей края остаться дома, выполняя условия карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске количество пациентов с COVID-19, помещенных в реанимацию, выросло до трёх человек. К одному, находившемуся в отделении интенсивной терапии, прибавилось ещё двое.