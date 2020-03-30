Пекин, , 04:15 — REGNUM Новый виток эпидемии коронавируса COVID-19 возможен в Китае в связи с ростом «импортных» случаев заражения, сообщил 29 марта пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Синьхуа.

По словам Ми, всего 693 «импортных» случаев заражения коронавирусом из 42 стран мира было зарегистрировано в Китае на текущий момент. По его словам, возможность распространения эпидемии на материковой части Китая остается достаточно высокой.

Он также добавил, что местные случаи передачи COVID-19 были преимущественно купированы, в связи с чем общее число «внутрених» заболевших инфекцией в Китае снизилось до менее чем 3000 человек по всей стране.

Китай продолжит наращивать меры профилактики спорадических внутренних случаев распространения вируса, а также «импортных» случаев благодаря своевременному выявлению, быстрому лечению и строгому контролю.