Пекин, , 03:59 — REGNUM Более 7000 человек, которые оказались пленниками центральной китайской провинции Хубэй из-за эпидемии COVID-19, вернулись в Пекин, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Всего 7098 человек, которые работали или проживали в Пекине, вернулись в столицу Китая из Хубэя на 12 скоростных поездах после того, как эпидемия в провинции-эпицентре была успешна сдержана. Пекинцы прибыли на родину в период с 25 по 28 марта после снятия транспортной блокады города.

Все возвращенцы находятся под медицинским наблюдением. Перевозка до пунктов назначения всех вернувшихся в город и по городу осуществляется специальными чартерными автобусам, сообщили в правительстве Пекина.

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