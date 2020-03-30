Пекин, , 03:53 — REGNUM Центральный военный совет КНР выпустил ряд пересмотренных норм по работе военного персонала в общественных организациях, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Пересмотренные нормы призваны очертить ряд специфических требований к военному персоналу, которые принимает участие в деятельности общественных организаций, включая оглашение перечня организаций, в которых им разрешается принимать участие или даже которые разрешается создавать.

Новые правила подчеркивают также, что находящиеся на службе военные должны принимать участие в деятельности общественных организаций, непосредственно связанных с их работой. Пересмотренные правила вступили в силу с 24 марта.