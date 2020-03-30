Владивосток, , 03:56 — REGNUM Во Владивостоке впервые за многие годы утро понедельника обошлось без автомобильных пробок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин обратился к гражданам РФ по ситуации с коронавирусом — все новости

Сервис «Яндекс.Пробки» с самого утра показывает наиболее свободное движение по улицам Владивостока — 0 баллов. Свободное движение наблюдается на всех улицах, которые в обычный понедельник буквально «стоят».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал граждан страны ответственно отнестись к мероприятиям, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и объявил в стране нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.