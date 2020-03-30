Куньмин, Китай, , 03:49 — REGNUM Лесной пожар разгорелся в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили 29 марта в правительстве уезда Юйлун города Лицзян провинции.

Власти ввели режим экстренного реагирования в связи с пожаром. На место возгорания было направлено 79 профессиональных пожарных и свыше 300 местных жителей для того, чтобы как можно оперативней справиться с огнем.

Власти сообщили, что причиной возгорания стал местный житель, который случайно устроил пал, совершая ритуальные жертвы предкам на День поминовения усопших. Дальнейшее расследование продолжается.

В этот день китайцы сжигают специальные предметы (ненастоящие деньги или прочие предметы), которые, как считается, пригодятся усопшим на том свете.