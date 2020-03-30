Каракас, , 03:48 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Венесуэле достигло 129, сообщил венесуэльский министр коммуникаций Хорхе Родригес 29 марта в эфире телеканала VTV.

Из них — три летальных исхода и 39 случаев выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 27марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонные переговоры по теме помощи стране в борьбе с COVID-19.

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