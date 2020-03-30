Владивосток, , 03:46 — REGNUM В аэропорту Владивостока прошли осмотр 168 российских туристов, прибывших из вьетнамского города Камрань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Прибывших встречали специалисты Роспотребнадзора и краевого минздрава, каждый пассажир дважды прошёл термометрию.

«Все 168 человек на борту самолёта прошли термометрию, заполнили анкеты. В зале пограничного контроля они также прошли через стационарный тепловизор. Пассажиров с температурой не выявлено», — сообщила представитель Роспотребнадзора Галина Терещенко.

В настоящее время механизм встречи пассажиров, прибывающих из-за границы, полностью отработан. Если симптомов заболевания не обнаружено, люди направляются на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек.