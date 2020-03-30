Шанхай, Китай, , 03:42 — REGNUM В общей сложности 153 жителя Тайваня, застрявших в китайской провинции Хубэй из-за эпидемии нового коронавируса, вылетели на родину рейсом CI504 авиакомпании China Airlines, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Рейс вылетел из Международного аэропорта «Пудун» в Шанхае вечером 29 марта. В связи с тем, что власти Тайваня запретили прямые рейсы между столицей Хубэя городом Уханем и Тайванем, многие тайваньцы остались пленниками в Хубэе. Многие из них упустили свой шанс вернуться на Тайвань ранее из-за неудобств для маленьких детей и стариков.

Как сообщили в канцелярии по вопросам Тайваня в Хубэе, около 870 жителей Тайваня подали заявки на возвращение на родину из Уханя. Уже 290 человек получили сертификат здоровья, позволяющий им покинуть Хубэй.