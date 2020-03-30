Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Меры, которые предпринимает американское правительство против распространения нового коронавируса, позволили избежать гибели более двух миллионов американцев, заявил президент США Дональд Трамп 29 марта в ходе пресс-конференции.

По его словам, если в США от коронавирусной инфекции нового типа погибнет от 100 до 200 тысяч человек, то это будет означать, что власти «хорошо потрудились». Трамп отметил, что пик смертности от COVID-19 в стране ожидается в течение следующих двух недель. Президент добавил, что ликвидация последствий пандемии в США начнется с начала июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта руководитель национального института аллергических и инфекционных заболеваний в США Энтони Фаучи заявил, что в стране от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. человек.

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