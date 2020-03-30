Благовещенск, , 02:34 — REGNUM В Амурской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Заболела женщина, ранее посещавшая страну с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. Сразу после возвращения она самоизолировалась, а при появлении признаков недомогания обратилась к врачу. Обследование было произведено на дому.

«Необходимо отметить, что правильные действия больной позволили максимально ограничить круг контактных в Благовещенске. Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы. Диагноз подтвержден лабораторно в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что состояние больной удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, самодисциплина граждан названа способом, которым можно побороть коронавирус.