Большой Камень, Приморский край, , 02:32 — REGNUM Глава города Большой Камень, в котором строится крупнейшая в России судостроительная верфь «Звезда», во время карантина выгнал людей на субботник.

Читайте также: Председатель Мосгордумы возмущён безответственностью участников прогулок

Об этом глава города Александр Андрюхин написал в сети Instagram, отвечая на возмущение одного из журналистов города, который был удивлён скоплением людей.

«Городской субботник идёт уже полным ходом! Присоединяйтесь!», — написал глава Большого Камня.

Позже на своей странице в Facebook Александр Андрюхин, обиженный на журналистов, написал о результатах этого субботника, тем самым подтвердив своё игнорирование режима изоляции, который по рекомендации санитарных служб России введён на территории всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Московской городской думы возмущён безответственностью участников прогулок, в то время как в городе введён режим самоизоляции.