Москва, , 02:03 — REGNUM Жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом, рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик, 29 марта сообщает РБК.

Он добавил, что для граждан, работающих не по удаленному доступу, в спецпропуска внесут адрес их организации. При этом будет рассмотрена целесообразность выдачи им такого права «исходя из экономической ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки в указ о мерах против распространения нового коронавируса в столице РФ, устанавливающие ограничения на передвижение граждан по городу. Люди при необходимости смогут выходить на улицу, чтобы посещать ближайший магазин, выносить мусор, а также выгуливать домашних питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома.

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