Бухарест, , 00:48 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом на территории Румынии увеличилось до 1815 человек, 29 марта передает телеканал Digi 24, ссылаясь на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19.

За последние сутки от последствий болезни умерли еще пять человек. Общее количество летальных исходов составило 43.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за ситуации с пандемией коронавируса нового типа в Румынии был введен режим чрезвычайной ситуации.

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