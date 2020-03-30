Нью-Йорк, США, , 00:28 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 32 308 человек в Нью-Йорке, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 29 марта на встрече с журналистами.

Он добавил, что в это число входит 678 летальных исходов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распространил информацию о том, что на территории региона зарегистрировано 728 смертей от коронавирусной пневмонии нового типа.

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