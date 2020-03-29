Киев, , 23:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта в связи с распространением коронавируса, об этом 29 марта он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что страна стоит на перепутье и для дальнейшего ее движения можно выбрать одну из двух дорог.

«Первая — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», — отметил Зеленский.

Второй вариант означает крах страны, упадок экономики и возможный дефолт. Таким образом лидер Украины, говоря о двух дорогах, фактически говорит обо одной.

Напомним, ранее Зеленский привел три варианта развития событий в связи с угрозой распространения коронавируса.

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