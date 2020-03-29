Киев, , 22:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех вариантах развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, об этом 29 марта он сообщил во время обращения к стране.

Если первый сценарий, предполагающий от 3 до 5% зараженных, является терпимым, то второй и третий будет катастрофой для системы здравоохранения страны.

«Второй сценарий — 25% больных коронавирусом», — отметил Зеленский, добавив, что третий сценарий — это уже 50% одновременно заразившихся инфекцией.

Для недопущения второго и третьего сценария, президент Украины призвал отнестись ответственно к карантину и не ездить на шашлыки в теплую погоду.

Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом на Украине достигло 356 человек, девять человек уже скончались.

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