Киев, , 22:56 — REGNUM На Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, десять человек скончались. Об этом 29 марта сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) страны в социальной сети в Facebook.

По состоянию на 22:00 по местному времени 29 марта на Украине подтверждено 475 случаев COVID-19, в общей сложности проведено 2 264 лабораторных исследований на коронавирус.

«Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 на Украине. Всего 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Украине по состоянию на 10:00 29 марта численность лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом составила 418 человек.

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