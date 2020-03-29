Чебоксары, , 22:47 — REGNUM С 30 марта по 3 апреля объявлена для всей страны нерабочей в качестве меры противодействия распространению коронавируса. В школах Чувашии на неделю продлеваются каникулы. На выходные также уходят детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования. С 6 апреля школы готовы временно начать обучение детей в дистанционном формате, сообщили ИА REGNUM в минобразования региона.

«Проведите эту неделю с пользой для детей, вовлекая ребят в чтение, в развитие творческого потенциала, поддерживайте тягу детей к знаниям и самое главное — сохраняйте позитивный настрой. Для сохранения здоровья важно, чтобы дети были не на улице, а дома все эти дни», — подчеркнул глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев.

Он отметил, что «для дошкольников, чьи родители в этот период в соответствии с указом президента выйдут на работу, при необходимости будут созданы дежурные группы».

В муниципалитеты отправлены рекомендации провести опрос среди родителей и определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров». По данным мониторинга, проведенного министерством, в Чебоксарах таких заявлений более 400, во многих муниципалитетах необходимости в таких группах нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии на время нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в детских садах будут работать только дежурные группы.

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