Москва, , 22:55 — REGNUM В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призывали автовладельцев Москвы не выезжать на летней резине в связи с резким похолоданием, сопровождающимся ветром и дождём. Об этом 20 марта сообщается на странице центра в социальной сети Twitter.

«Сегодня были рекордные + 17 °C, но уже ночью начнётся резкое похолодание с ветром и дождём. На машине, не выезжайте на летней резине и будьте аккуратны», — говорится в сообщении.

В ЦОДД также порекомендовали москвичам соблюдать режим домашней самоизоляции, а в случае необходимости выйти на улицу держать с окружающими социальную дистанцию.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в начале нерабочей недели, 30−31 марта, ожидаются метель и гололедица, а ночью 1 апреля столбики термометров опустятся ниже нуля — до −4… −9 градусов.

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