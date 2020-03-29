Москва, , 22:32 — REGNUM Депутаты Московской городской думы обсудят возможные меры в отношении лиц, которые будут нарушать режим самоизоляции, об этом 29 марта заявил спикер думы Алексей Шапошников.

Законодатели уже приступили к обсуждению указанной проблематики, вскоре они представят свое решение горожанам.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении режима самоизоляции для жителей Москвы всех возрастов. Выходить на улицу будет запрещено без крайней необходимости.