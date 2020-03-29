Москва, , 22:15 — REGNUM Жители Москвы получат QR-коды, которые можно использовать в качестве пропуска. Об этом 29 марта сообщило издание Meduza.

По данным источника СМИ, «каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и заявить, где он сейчас фактически живет». При этом адрес регистрации не будет учитываться.

Всем жителям будет выдан QR-код, который станет пропуском для выхода из дома. Этот код нужно будет по первому требованию предъявить сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин внёс поправки в указ о мерах против распространения коронавируса. По новым правилам вводятся ограничения на перемещение по городу. Разрешёнными остаются выходы в ближайший магазин, место приёма отходов, а также перемещения при наличии пропуска.

Официальных подробностей действия системы пропусков в Москве пока нет.