Москва, , 22:09 — REGNUM В Москве введение режима самоизоляции для граждан всех возрастов не предусматривает ограничений на движение личного и общественного автотранспорта. Об этом 29 марта сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, в соответствии с которой в столице с 30 марта вводится режим самоизоляции для всех жителей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье будут действовать аналогичные меры с Москвой по режиму домашней самоизоляции для граждан всех возрастов.

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