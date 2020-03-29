Сыктывкар, 29 марта 2020, 21:53 — REGNUM В Коми лабораторно подтверждено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, всего под медицинским наблюдением находится 1965 человек, в том числе: 1030 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 935 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.
За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 56 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми из-за распространения коронавируса ужесточили режим повышенной готовности — с завтрашнего дня в регионе будут закрыты все туробъекты.