Сыктывкар, , 21:53 — REGNUM В Коми лабораторно подтверждено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Лабораторно подтверждены ещё четыре случая, — цитирует пресс-служба главного санитарного врача региона Людмилу Глушкову. — Таким образом по статистике на 29 марта, в республике всего зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, в том числе один завозной — это молодой человек, студент, который уже выздоровел и выписан. И шесть человек, у которых окончательно подтвердили тесты положительные результаты на наличие коронавируса».

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, всего под медицинским наблюдением находится 1965 человек, в том числе: 1030 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 935 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 56 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми из-за распространения коронавируса ужесточили режим повышенной готовности — с завтрашнего дня в регионе будут закрыты все туробъекты.