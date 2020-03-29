Сыктывкар, , 21:42 — REGNUM В Коми ужесточили режим повышенной готовности — с 30 марта в регионе должны быть закрыты все туристические объекты.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в период с 00:00 часов 30 марта по 24:00 1 июня 2020 года будет приостановлено бронирование услуг, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах, санаториях, оздоровительных комплексах и местах отдыха. Те, кто не успел покинуть гостиницы, останутся в номерах должны будут соблюдать режим самоизоляции. При этом гостиницы продолжат принимать граждан, находящихся в командировке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта по 5 апреля в Коми приостановлена деятельность объектов с массовым пребыванием граждан — непродуктовых магазинов, кафе, развлекательных и других учреждений и организаций.