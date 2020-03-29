Красногорск, , 21:39 — REGNUM В Подмосковье будут действовать аналогичные меры с Москвой по режиму домашней самоизоляции для граждан всех возрастов. Об этом 29 марта сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

В сообщении отмечается, что ситуация с коронавирусом постепенно осложняется и в целях защиты здоровья и безопасности граждан принимаются дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Жителям столицы и Московской области предписано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, единственным исключением являются поездки на такси.

Организациям и предприятиям предписано организовать работу таким образом, чтобы соблюдались условия социального дистанцирования (нанесение разметки и специальные режим посещения).

«Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и вынос мусора», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что безработные граждане Московской области получат компенсации в размере 15 000 рублей.

Напомним, ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, в соответствии с которой в столице с 30 марта вводится режим самоизоляции для всех жителей столицы.

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