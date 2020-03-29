Женева, Швейцария, , 21:30 — REGNUM Число зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 634 835, скончались от пневмонии 29 957 человек. Об этом 29 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, в США зафиксирован 103 321 случай заражения коронавирусом, 1668 человек скончались. В Италии — 92 472 случая и 10 023 летальных исходов. В Испании — 72 248 случая и 5 690 смертей. В Германии выявлено 52 547 фактов заражения, 389 человек стали жертвами инфекции. В Китае зарегистрировано 82 356 случаев COVID-19, погибли от болезни — 3 306 человек.

Напомним, по состоянию на 28 марта ВОЗ зафиксировала в мире 571 678 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, из них в Италии было 86 498, в США — 85 228, в Испании — 64 059.

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