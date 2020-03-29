Мурманск, , 21:13 — REGNUM В Мурманске вылечили 19-летнего ирландца, у которого был обнаружен SARS-CoV-2. Он был первым пациентом мурманских медиков, сдавших положительный тест на коронавирус.

Как сообщили ИА REGNUM в мурманском оперативном штабе по коронавирусу, юноша находился в инфекционном боксе с 16 марта. Консилиумом врачей было подобрано лечение. На протяжении периода терапии мурманские медики фиксировали положительную динамику. Два последних теста на коронавирус у этого пациента показали отсутствие заболевания. Сегодня его выписали из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, число сдавших положительный тест на коронавирус выросло до 12. Из-за роста распространения вируса власти ограничили въезд в Апатиты и Кировск ограничен въезд.