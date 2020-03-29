Балашиха, Московская область, 29 марта 2020, 23:49 — REGNUM В первые дни карантина в Московской области увеличилось число людей на улице. Жители воспользовались солнечной теплой погодой, гуляли во дворах и общались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выгул собак
Выгул собак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди на улице в медицинской маске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди на улице в медицинской маске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Весна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Объявление «Работаем и будем работать»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выгуливают собак в медицинской маске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фитнес-центр закрылся для посещения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спортивная пробежка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выгул собак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка еды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шаурма быстро закрылась при виде фотокамеры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Библиотека закрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Объявление на магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мебельный магазин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Киоск печати закрыт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Семьи, многие в полном составе, прогуливались по улицам. Дети пускали мыльные пузыри, учащиеся играли в мяч на школьном стадионе. В парках собиралась молодежь поиграть в теннис, волейбол, баскетбол и пообщаться с друзьями. Обстановка в области мало напоминала о введенном карантине.

Сбербанк работает
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хлебная палатка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продуктовый магазин работает
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Объявление в магазине продуктов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Семья гуляет по улице
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди в масках в сквере
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посадка дерева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доставка еды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако к вечеру 29 марта город как будто притих. Для семи часов вечера царила непривычная тишина, у витрин магазинов отключили освещение, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек. Многие торговые точки закрылись на карантин, кто-то переориентировался на доставку продукции на дом, вывесив соответствующие объявления.

Прогулка на велосипеде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спортивные площадки полны народа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди гуляют в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ворота парка. Объявления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коробка с детскими памперсами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин закрыт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продавец в медицинской маске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продукция только на вынос через окошко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Объявление о закрытии на карантин. Мастера можно вызвать на дом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин закрыт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин закрыт, но можно заказать обувь по интернету
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сократилось и число проезжающих машин. При этом на детских площадках по-прежнему активно кипела жизнь. Младшие школьники и подростки активно катались на самокатах и скейтах.

Прогулки продолжаются
Прогулки продолжаются
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазины закрыты, кроме аптек и продуктовых магазинов
Магазины закрыты, кроме аптек и продуктовых магазинов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM