Москва, , 21:04 — REGNUM В оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Москве заявили, что режим самоизоляции для москвичей не означает, что они не могут выезжать или въезжать в область, об этом 29 марта сообщается в заявлении ведомства.

Чиновники подчеркнули, что покидать собственные дома нельзя лишь без веской на то причины, в остальных случаях это позволяется.

Напомним, ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, в соответствии с которой в городе вводится режим самоизоляции для всех жителей столицы.