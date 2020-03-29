Москва, , 21:05 — REGNUM В Москве безработным жителям столицы будут выплачивать денежную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в рамках социально-экономических мер по поддержке москвичей, которые могут потерять работу на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом 29 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

«Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте напомнил жителям и гостям Москвы о необходимости соблюдения дистанции в два метра с другими людьми.

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