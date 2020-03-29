Москва, , 20:30 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ, ограничивающий передвижение жителей по городу.

Согласно документу, с 30 марта гражданин обязан соблюдать дистанцию до других граждан в 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте, кроме услуг такси.

Граждане обязаны не покидать места постоянного проживания за исключением ряда случаев. К ним относятся обращение за медпомощью, а также следованию к месту деятельности, не остановленной указом.

Ограничения не распространяются на обладателей специальных пропусков.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что выезд и въезд в столицу остаётся открытым.