Грозный, , 20:34 — REGNUM В Чечне зарегистрировано девять подвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызывающей пневмонию COVID-19. Об этом 29 марта сообщил в своем обращении министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Всего на сегодняшний день в республике девять подтверждённых случаев коронавируса, ещё трое в разработке», — отметил глава минздрава.

Он уточнил, что на данный момент состояние заболевших COVID-19 оценивается как удовлетворительное, одна пациентка находится в тяжелом состоянии.

«Я говорю о пациентке 83 лет, которая, к сожалению, требует особого внимания медиков. Кроме того, 839 человек прибывших из неблагополучных стран находятся в изоляции», — добавил Сулейманов.

Напомним, ранее власти Чечни приняли решение о закрытии движения через административные границы республики из-за распространения коронавирусной инфекции.

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