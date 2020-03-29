Анкара, , 20:28 — REGNUM В Турции за последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1 815 человек, тем самым общее количество больных COVID-19 в стране составляет 9 217 человек. Об этом 29 марта сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Twitter.

Коджа также проинформировал, что в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, в Турции скончалось 131 человека, в том числе 23 пациента умерли за последние сутки. Более 500 пациентов находятся в палатах реанимации.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в своём обращении к нации сообщил о прекращении авиасообщения со всеми зарубежными странами в связи с пандемией коронавируса.

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