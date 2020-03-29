Тбилиси, , 20:04 — REGNUM Из-за осложнения ситуации в связи с коронавирусом в Абхазии и введении в Гальском районе комендантского часа правительство Грузии ввело новые ограничения в граничащем с этим районом регионе Самегрело.

Как заявил на брифинге 29 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, вдобавок к уже действующим по всей стране в рамках режима чрезвычайного положения ограничениям в Самегрело ограничивается движение общественного транспорта.

На въездах в Зугдидский муниципалитет будут установлены дополнительные блок-посты, и полицейские экипажи будут строго контролировать движение автомобилей, в том числе соблюдение социальной дистанции внутри автомобиля. А это значит, что в каждом автомобиле может находиться водитель и не более двух пассажиров на заднем сидении.

Для контроля за выполнением этого и всех остальных введенных в рамках чрезвычайного положения ограничений в регион направляются дополнительные подразделения полиции.

«Это не комендантский час и не карантин. Это дополнительные ограничительные меры, направленные на то, чтобы все жители региона чувствовали себя защищенными. Это особенно важно в условиях осложнения ситуации в Абхазии и объявления в Гальском районе комендантского часа», — пояснил Ираклий Чиковани.

Напомним, что карантин в Грузии объявлен в двух муниципалитетах — Марнеули и Болниси, где выявлен случай коронавируса с неустановленным источником передачи.

Согласно данным официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом, на 19:00 часов 29 марта число инфицированных в Грузии составило 91 человек. В течение дня на сайте фиксировалось 90 подтвержденных случаев коронавируса. За субботу и воскресенье число выздоровевших от коронавируса в Грузии выросло с 14 до 18 человек, в том числе в воскресенье из инфекционной больницы выписали двух излечившихся от вируса детей. 4717 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей остаются 268 пациентов.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Эпидемиологи считают, что в начале второго месяца страна вступает в предпиковый период распространения вируса, поэтому настоятельно призывают граждан оставаться дома, чтобы предотвратить масштабную эпидемию.