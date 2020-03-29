Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Глава национального института аллергических и инфекционных заболеваний в США Энтони Фаучи заявил, что от коронавируса в стране могут скончаться до 200 тыс. человек, об этом 29 марта сообщает CNN.

«Глядя на то, что сейчас перед нашими глазами, я бы сказал, что число смертей может возрасти до 100−200 тыс. человек», — отметил эксперт в интервью изданию.

Напомним, на сегодняшний день в США насчитывается порядка 125 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом, свыше 2 тыс. человек скончались.