Москва, , 20:01 — REGNUM Из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) вывезена последняя группа туристов из России в количестве 150 человек. Об этом 29 марта сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Сегодня, 29 марта, состоялся последний эвакуационный рейс из ОАЭ. Все остававшиеся в Эмиратах российские туристы, около 150 человек, вылетели самолётом B737−800 в 09:00 рейсом flydubai FZ 8273 по маршруту Дубай — Москва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть российских отдыхающих была вывезена еще 28 марта, рейсом flydubai FZ 8567

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти ОАЭ приостановили любое воздушное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Самолёт авиакомпании «Победа», который должен был забрать из Дубая 189 человек, был вынужден развернуться в воздухе. Ситуацией занялись российские дипломаты.

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