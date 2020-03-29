Йошкар-Ола, , 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Обе заразившихся женщины в возрасте 26 и 38 лет. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы, в отношении способа заражения второй госпитализированной проводится эпидемическое расследование.

«Специалисты проинформировали меня, что состояние обеих пациенток удовлетворительное. Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления», — отметил глава республики Александр Евстифеев.

Всего в республике под медицинским наблюдением находятся 1 117 человек, 134 жителя региона сняты с контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента Марий Эл оставалась единственным регионом Приволжского федерального округа, где не были выявлены случаи заражения инфекцией. Всего по данным оперативного штаба России, в Поволжье число заразившихся составляет 88 человек. С учетом марийских пациенток число инфицированных достигло 90 человек.