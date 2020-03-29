Москва, , 18:38 — REGNUM Экстренные службы Москвы через громкоговорители призвали жителей и гостей столицы воздержаться от прогулок в парках и скверах города, а также по возможности оставаться дома, об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Москвичи, во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей», — слышится из громкоговорителей.

Напомним, на сегодняшний день в Москве коронавирусной инфекцией заразились свыше 1 тыс. человек. По всей стране число инфицированных превысило 1 тыс. 500 человек.