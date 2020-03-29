Тбилиси, , 18:36 — REGNUM В числе зараженных новым коронавирусом оказались шестеро сотрудников министерства обороны Грузии, точнее сотрудниц службы уборки гражданского офиса Национальной гвардии, как сообщили в оборонном ведомстве. Они помещены в Горийский военный госпиталь. 29 марта стало известно, что у 2 из 6 сотрудниц минобороны развилась пневмония.

В министерстве обороны также заявляют, что сотрудницы гражданского офиса контактов с военнослужащими не имели, поэтому вероятность заражения личного состава Нацгвардии невелика. Что касается личных контактов инфицированных вне министерства, таких выявлено 8 человек, и все они помещены в госпиталь с целью проверки.

Согласно данным официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом, на 19:00 часов 29 марта число инфицированных в Грузии составило 91 человек. В течение дня на сайте фиксировалось 90 подтвержденных случаев коронавируса. За субботу и воскресенье число выздоровевших от коронавируса в Грузии выросло с 14 до 18 человек, в том числе в воскресенье из инфекционной больницы выписали двух излечившихся от вируса детей. 4717 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей остаются 268 пациентов.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Эпидемиологи считают, что в начале второго месяца страна вступает в предпиковый период распространения вируса, поэтому настоятельно призывают граждан оставаться дома, чтобы предотвратить масштабную эпидемию.