Вена, , 18:43 — REGNUM До 86 человек возросло количество погибших от последствий заражения коронавирусом в Австрии. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба здравоохранения страны.

За сутки количество погибших составило 14 человек. По последним данным, количество положительных результатов тестирования на коронавирус в Австрии достигло 8 536.

Больше всего заражённых зарегистрировано в федеральной земле Тироль, которая граничит с Италией. Здесь выявлено 1944 заражённых коронавирусной инфекцией. В столице страны, Вене, выявлен 1 101 случай заражения.

Больше всего погибших от инфекции зарегистрировано в Штирии —19 человек, в Вене — 21 человек, и в Нижней Австрии — 19 человек.

В стране действует пакет ограничительных мер, включающих ограничение на передвижение граждан и запрет собираться группами более пяти человек. При нарушении правил карантина гражданам грозит штраф до 3,6 тысяч евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа заражённых коронавирусом в Австрии.

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