Тбилиси, , 18:28 — REGNUM Новым коронавирусом в Грузии, по данным на 18:00 часов 29 марта, инфицировано в общей сложности 90 человек, сообщает официальный правительственный сайт по борьбе с коронавирусом.

За субботу и воскресенье число выздоровевших от коронавируса в Грузии выросло с 14 до 18 человек, в том числе в воскресенье из инфекционной больницы выписали двух излечившихся от вируса детей.

С 4534 до 4717 человек выросло число находящихся в карантине лиц, а в стационарах под наблюдением врачей остаются 268 пациентов.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Эпидемиологи считают, что в начале второго месяца страна вступает в предпиковый период распространения вируса, поэтому настоятельно призывают граждан оставаться дома, чтобы предотвратить масштабную эпидемию.