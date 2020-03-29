Уфа, , 18:08 — REGNUM Горожан, жаривших шашлыки в мангальной зоне городского парка, пришлось разогнать сотрудникам полицией совместно с сотрудниками администрации города Уфы в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба администрации города.

Жители города Уфы, несмотря на угрозу эпидемии коронавируса и настоятельные рекомендации избегать массовых скоплений людей, собрались в Парке имени Лесоводов. Парк является традиционным излюбленным местом отдыха горожан, где они собираются в хорошую погоду с семьёй и друзьями.

Сотрудники администрации Уфы и полицейские были вынуждены обратиться к собравшимся в парке людям с настоятельной просьбой покинуть территорию мангальной зоны. Отмечается, что уфимцы отнеслись к просьбе с пониманием и дали обещание соблюдать рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

Мангальная зона была закрыта на неопределённый срок. Администрация города Уфы ещё раз напомнила гражданам о необходимости оставаться дома в течение нерабочей недели, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обращении властей города Уфы к гражданам, проживающим в городе в связи с ситуацией по коронавирусу.

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