Грозный, , 17:55 — REGNUM Коллективная пятничная молитва, которая обычно собирает в мечетях тысячи людей, была отменена из-за угрозы распространения коронавируса в Чечне. Об этом 29 марта сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев в прямом эфире в Instagram.

Муфтий заявил о решении отменить коллективную молитву, которая должна была пройти в мечетях в предстоящую пятницу, 3 апреля. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

До этого муфтий призвал не ходить на пятничную коллективную молитву в мечеть пожилых и больных людей, которые находятся в группе риска по коронавирусу. Молодые люди продолжали посещать мечеть.

С 28 марта в Чечне были ужесточены меры по предупреждению эпидемии коронавируса. Ограничен въезд на территорию региона и введены ограничения на передвижение граждан внутри него. Улицы города Грозного патрулируют сотрудники полиции, призывающие граждан не выходить на улицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Чечни выявлены три человека, заражённых коронавирусом. На карантине находятся 630 человек.

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