Ужгород, Украина, , 17:34 — REGNUM 19 человек заразились коронавирусной инфекцией во время службы в храме в Закарпатской области на Украине. Об этом 29 марта собщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко в своем Facebook.

Жители Закарпатья контактировали во время службы в храме в городе Мукачёво с женщиной, у которой позднее было выявлено заражение коронавирусом. Была установлена контактная группа численностью 51 человек.

По данным Гетманенко, после проведения предварительных лабораторных исследований у 19 контактных лиц было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Это свидетельствует о массовом случаев заражения COVID-19 в условиях нарушения карантина. Биоматериалы направлены на повторное исследование в лабораторию минздрава в Киеве.

Все инфицированные в настоящее время находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. В случае ухудшения они будут госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине до 418 человек. Пять человек из этого числа выздоровели, девять погибли от осложнений, вызванных инфекцией.

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